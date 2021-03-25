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تحرير طائرة موريتانية في مطار نواكشوط بعد اختطافها.. واعتقال المنفذ

04:14 م الخميس 25 مارس 2021
تحرير طائرة موريتانية في مطار نواكشوط بعد اختطافها.. واعتقال المنفذ

مطار نواكشوط

نواكشوط- أ ش أ:

حررت سلطات الأمن الموريتانية، طائرة موريتانية في مطار نواكشوط الدولي، بعد اختطافها على يد رجل يدعي أنه أمريكي الجنسية، هدد بتفجيرها، زاعما وجود مشكلة مع حكومة البلاد.

وقال مصدر أمني لوكالة أنباء الشرق الاوسط أن جهاز الأمن أنهى عملية الاختطاف بعد اقتحام الطائرة واعتقل رجلا يدعي أنه أمريكي الجنسية هدد بإحراق طائرة من نوع "آمبرايير"، تابعة للشركة الموريتانية للطيران، كان تتواجد داخل مطار نواكشوط الدولي "أم التونسي"، وخالية من أي ركاب.

وأضاف المصدر أن الأمن سيشرع في استجواب المعتقل، وسيتم اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة، وسيتم فتح المطار أمام الرحلات المغادرة والوافدة.

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مطار نواكشوط طائرة موريتانية موريتانيا نواكشوط

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