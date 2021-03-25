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الوكالة الموريتانية: السيطرة على رجل هدد بإحراق طائرة بمطار نواكشوط

02:59 م الخميس 25 مارس 2021
الوكالة الموريتانية: السيطرة على رجل هدد بإحراق طائرة بمطار نواكشوط

مطار نواكشوط

نواكشوط- (د ب أ):

أفادت وكالة الأنباء الموريتانية السيطرة صباح الخميس على رجل أدعى أنه أمريكي الجنسية هدد بإحراق طائرة من نوع "آمبرير" تابعة للخطوط الجوية الموريتانية على أرضية مطار نواكشوط الدولي.

وقالت الوكالة على موقعها الإلكتروني، إنه تم إنهاء عملية القرصنة بنجاح ودون خسائر، لافتة إلى أن الشخص المذكور يدعي وجود مشكلة له مع موريتانيا.

وكان مصدر ملاحي بمطار نواكشوط الدولي، قال إن شخصا اقتحم طائرة كانت خالية من الركاب، هدد بتفجيرها إذا حاولت السلطات الأمنية اقتحامها.

مطار نواكشوط نواكشوط موريتانيا إحراق طائرة

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