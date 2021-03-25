المبعوث الأمريكي للسودان يصل الخرطوم الأحد المقبل

الخرطوم- (د ب أ):

يصل المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث إلى الخرطوم الأحد المقبل، في زيارة للسودان ضمن جولة إقليمية تشمل مصر وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى .

وذكرت الوكالة السودانية للأنباء (سونا)، الخميس، أن وفدا يضم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ونائب وزير الخارجية لشؤون المحيطات والبيئة، يرافق المبعوث الأمريكي خلال الزيارة .

وأشارت الوكالة إلى أن المبعوث الأمريكي سيلتقي خلال الزيارة، التي تستغرق يومين، عددا من المسؤولين السودانيين لمناقشة تطورات ملف التفاوض بشأن سد النهضة ودعم الانتقال الديمقراطي.