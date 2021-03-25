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المبعوث الأمريكي للسودان يصل الخرطوم الأحد المقبل

02:20 م الخميس 25 مارس 2021
المبعوث الأمريكي للسودان يصل الخرطوم الأحد المقبل

المبعوث الأمريكى السودان دونالد بوث

الخرطوم- (د ب أ):

يصل المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث إلى الخرطوم الأحد المقبل، في زيارة للسودان ضمن جولة إقليمية تشمل مصر وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى .

وذكرت الوكالة السودانية للأنباء (سونا)، الخميس، أن وفدا يضم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ونائب وزير الخارجية لشؤون المحيطات والبيئة، يرافق المبعوث الأمريكي خلال الزيارة .

وأشارت الوكالة إلى أن المبعوث الأمريكي سيلتقي خلال الزيارة، التي تستغرق يومين، عددا من المسؤولين السودانيين لمناقشة تطورات ملف التفاوض بشأن سد النهضة ودعم الانتقال الديمقراطي.

دونالد بوث المبعوث الأمريكي للسودان السودان إثيوبيا مصر أفريقيا الوسطى

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