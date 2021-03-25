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مجهول يستولي على طائرة موريتانية ويهدد بتفجيرها بمطار نواكشوط

02:19 م الخميس 25 مارس 2021
مجهول يستولي على طائرة موريتانية ويهدد بتفجيرها بمطار نواكشوط

مطار نواكشوط

نواكشوط- (د ب أ):

استولى شخص مجهول، الخميس، على طائرة للخطوط الجوية الموريتانية كانت جاثمة على مدرج المطار بعد أن اقتحمها وهدد بتفجيرها.

وقال مصدر ملاحي بمطار نواكشوط الدولي إن الشخص الذي اقتحم الطائرة التي كانت خالية من الركاب هدد بتفجيرها إذا حاولت السلطات الأمنية اقتحامها.

وتابع المصدر: "حتى الساعة نجهل مطالب هذا الشخص ولم نحدد هويته"، مرجحا أن يكون أجنبيا لا يتحدث العربية .

وأضاف المصدر أن الطائرة من نوع "آمبرايير" تابعة لشركة الموريتانية للطيران.

مطار نواكشوط طائرة موريتانية مجهول يستولي على طائرة تفجير

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