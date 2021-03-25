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رئيس الوزراء الكندي: بوتين لا يهتم كثيرا برأي الغرب

12:09 م الخميس 25 مارس 2021
رئيس الوزراء الكندي: بوتين لا يهتم كثيرا برأي الغرب

رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو

اعتبر رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يكترث كثيرا للآراء التي يبديها الغرب في شخصه.

وقال ترودو في حديث لإذاعة SiriusXM أمس الأربعاء، تعليقا على تصريحات نظيره الأمريكي جو بايدن المتشددة بشأن بوتين: "خلال السنوات الخمس الماضية التي أتولى فيها رئاسة الحكومة، أجريت عدة محادثات مع بوتين، ووفقا لإحساسي، فإنه يستتطيع أن ينظر إليك ويقول ما هو مناسب له في أي وقت".

وأضاف: "لا يكترث كثيرا بتصور العالم الغربي وكندا له".

في وقت سابق، قال بايدن في مقابلة صحفية، إن القيادة الروسية ستضطر إلى "دفع الثمن" لمحاولات موسكو المزعومة التدخل في الانتخابات الأمريكية، كما أنه أجاب بـ"نعم" عن سؤال عما إذا كان يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قاتلا".

من جانبه، رد الرئيس الروسي على نظيره الأمريكي متمنيا له صحة جيدة، كما استذكر في معرض رده عبارة من أيام طفولته تقول "من ينعت الآخر بشيء ما، فإن ذلك من صفاته هو".

جاستين ترودو فلاديمير بوتين كندا روسيا
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