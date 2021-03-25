بعد احتجازه أسبوعين.. ميانمار تطلق سراح صحفي بوكالة الأنباء الألمانية

بانكوك- (د ب أ):

أطلقت ميانمار سراح صحفي بولندي يعمل في وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بعد نحو أسبوعين من اعتقاله من جانب قوات الأمن.

وغادر روبرت بوسياجا على متن طائرة اليوم الخميس من مطار في يانجون، كبرى مدن ميانمار، وتوجه إلى بولندا حيث من المقرر أن يصل غدا الجمعة بعد عدة توقفات.

كانت قوات الأمن اعتقلت الصحفي البالغ من العمر 30 عاما في 11 مارس في مدينة تاونجي عاصمة ولاية شان. وفي ذلك الوقت، كان بوسياجا يعد تقارير من المنطقة عن الاحتجاجات ضد المجلس العسكري في أعقاب الانقلاب العسكري في ميانمار في بداية فبراير.

وقال سفين جوسمان، رئيس تحرير وكالة الأنباء الألمانية: "نشعر بارتياح شديد لأن روبرت بوسياجا حر وسوف يكون قريبا مع أسرته مجددا".

وحذر من أن الوضع بالنسبة للصحفيين في ميانمار وجميع السكان لا يزال خطيرا للغاية.

وأضاف جوسمان "نناشد الحكومة الانتقالية احترام حرية الصحافة وحقوق الإنسان. وسوف يواصل العالم ووكالة الأنباء الألمانية مراقبة ما يحدث في ميانمار عن كثب".

وجذبت القضية الانتباه على الصعيد الدولي. وكانت "مراسلون بلا حدود" من بين المنظمات التي دعت إلى الإفراج الفوري عن بوسياجا وجميع الإعلاميين الذين تم اعتقالهم في ميانمار.