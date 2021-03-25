وسائل إعلام أمريكية: إدارة بايدن تدرس إصدار أمر تنفيذي بشأن حيازة الأسلحة في البلاد

واشنطن ف- (أ ش أ):

أعلنت وسائل إعلام أمريكية أن البيت الأبيض يدرس إصدار أوامر تنفيذية تتعلق بتقنين حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة، بعد حادثتي إطلاق نار وقعتا خلال أسبوع واحد، ما أدى إلى مقتل 18 شخصا.

وذكرت الوسائل الإعلامية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية الفضائية اليوم الخميس، أن البيت الأبيض ينوي إصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية، وسوف سيعلن عنها في الأسابيع المقبلة "كوسيلة لمواصلة الضغط بشأن هذه القضية".

وغداة دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس لإصدار قانون لحظر الأسلحة الهجومية وكذلك تشديد إجراءات فحص الخلفيات، تدرس الإدارة إصدار أوامر رئاسية من دون الحاجة إلى الحصول على تشريع من الكونجرس، بالنظر إلى معارضة الأعضاء الجمهوريين لهذا الأمر.

وأشارت إلى مشاورات يقوم بها مسؤولو الإدارة مع الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ حول إصدار ثلاثة إجراءات تنفيذية.

وكان بايدن قد وعد خلال حملته الانتخابية بإصدار تشريع حازم للتحقق من الخلفيات، وحظر جميع مبيعات الأسلحة النارية عبر الإنترنت، وحظر تصنيع وبيع الأسلحة الهجومية.

ولقي 10 أشخاص مصرعهم في إطلاق نار داخل متجر في بولدر بولاية كولورادو، وقد استخدم المهاجم بندقية طويلة في هجومه غير المعروف حتى الآن أسبابه ودوافعه.

ووقع الهجوم في أعقاب اعتداء آخر في صالونات تدليك آسيوية في أتلانتا، حيث أطلق مسلح النار وقتل ثمانية أشخاص.