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لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي تصدر قرارا يدعم مورينو رئيس الإكوادور

06:17 ص الخميس 25 مارس 2021
لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي تصدر قرارا يدعم مورينو رئيس الإكوادور

رئيس الإكوادور لينين مورينو

واشنطن - ( د ب أ):
قالت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي إنها أصدرت قرارا بالإجماع يدعم تعزيز رئيس الإكوادور لينين مورينو للديمقراطية والروابط مع الولايات المتحدة ، وذلك في بيان نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، من موقع اللجنة على شبكة الإنترنت.

وأضافت بلومبرج أن اللجنة قالت في قرارها، إنها "تعترف بالرئيس لينين مورينو وإدارته لإعادة التزام الإكوادور بالقيم الديمقراطية، وجهود مكافحة الفساد، واعتماد السياسات الاقتصادية التي من شأنها أن تعود بالفائدة على شعب الإكوادور".

وقال العضو الجمهوري البارز جيم ريش إنه يتوقع "تمريرا سريعا للقرار من قبل مجلس الشيوخ بكامل هيئته".

مجلس الشيوخ الأمريكي الإكوادور لينين مورينو الولايات المتحدة

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