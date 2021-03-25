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رئيس الوزراء الروسي: الفرص متاحة لتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

06:15 ص الخميس 25 مارس 2021
رئيس الوزراء الروسي: الفرص متاحة لتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

ميخائيل ميشوستين

آثينا - (أ ش أ):
أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الفرص متاحة لتطوير العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي على أساس التكافؤ واحترام المصالح المشتركة.
وقال ميشوستين خلال زيارته لأثينا، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية: "أعتقد أن روسيا واليونان يجب أن تفعلا كل ما بوسعهما لتوسيع التعاون وتحقيق مشاريع واعدة ستفيد سكان بلدينا، وتطوير التعاون البناء بين روسيا والاتحاد الأوروبي على أساس التكافؤ واحترام مصالح بعضنا البعض"، مضيفا: "أعتقد بأن كل الفرص لذلك متاحة".
ويقوم ميشوستين بزيارة عمل تستغرق يومين لليونان، حيث يشارك رئيس الحكومة الروسية في مراسم إحياء الذكرى الـ 200 لانطلاق الثورة اليونانية 1821 – 1829، التي أدت إلى قيام دولة اليونان المستقلة.
والتقى ميشوستين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس. ومن المقرر أن يحضر ميشوستين اليوم الخميس عرضا عسكريا بمناسبة العيد الوطني اليوناني.
وتأتي زيارة ميشوستين لليونان على خلفية تصريحات موسكو حول الجمود في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي بسبب سياسات بروكسل التي تستمر بفرض عقوبات على روسيا.

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