خفر السواحل الياباني: كوريا الشمالية ربما أطلقت صاروخا باليستيا

طوكيو - (د ب أ) :

قال خفر السواحل الياباني ليل الأربعاء/الخميس، إن صاروخا باليستيا قد يكون أطلق من كوريا الشمالية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وحذر خفر السواحل الياباني، السفن من الاقتراب من أي أجسام سقطت في البحر.

وطالب خفر السواحل السفن بإبلاغه فورا عن أي أجسام أو معلومات تتوفر لديها عن الصاروخ الباليستي.

وكانت السلطات الكورية الجنوبية والأمريكية أقرتا في وقت سابق أمس الأربعاء، بأن بيونج يانج أطلقت صاروخي كروز قصيري المدى باتجاه الصين في البحر الغربي صباح الأحد الماضي، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية.

وأكد مسؤول بهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية يوم الأربعاء عملية الإطلاق بعد أن ذكر تقرير بصحيفة "واشنطن بوست" إن الاختبار الصاروخي يمثل "أول تحد من جانب (زعيم كوريا الشمالية) كيم جونج أون للرئيس الأمريكي جو بايدن".

وأشار مسؤولون كوريون جنوبيون إلى أن الصاروخين ليسا من الصواريخ الباليستية، المحظورة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية.