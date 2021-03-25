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أول ولاية جنوبية.. فرجينيا الأمريكية تلغي عقوبة الإعدام

12:11 ص الخميس 25 مارس 2021
أول ولاية جنوبية.. فرجينيا الأمريكية تلغي عقوبة الإعدام

حاكم ولاية فرجينيا، رالف نورثام

الولاياا المتحدة - (أ ش أ)

ألغى حاكم ولاية فرجينيا الأمريكية رالف نورثام، أمس الأربعاء، عقوبة الإعدام واضعا حد لإرث الولاية من العقوبة القصوى بالموت، لتصبح بذلك فرجينيا هي أول ولاية جنوبية في الولايات المتحدة تلغي حكم الإعدام.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن الجمعية العمومية لولاية فرجينيا صدقت في وقت سابق من العام الجاري على تمرير تشريع إلغاء عقوبة الإعدام، وتم رفع التشريع إلى حاكم الولاية لدخوله حيز التنفيذ، وهو ما أكده مكتب معلومات عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة.

وأشار مكتب معلومات عقوبة الإعدام، في بيان نقلته الصحيفة، إلى أن إلغاء فرجينيا لعقوبة الإعدام مهم للغاية على صعيدين مختلفين، وهما استمرار إنحدار عقوبة الإعدام على مستوى الولايات المتحدة، وكذلك كتشريع تاريخي في تاريخ العلاقات العرقية بأمريكا.

وقال البيان إنه "لا يوجد ولاية اعتمدت في السابق بشكل كبير على عقوبة الإعدام قامت بإلغائها"، مشيرا إلى أنه بالعودة إلى الحقبة الاستعمارية نفذت فرجينيا عقوبات إعدام أكثر من أي ولاية أمريكية أخرى، وفي العصر الحديث تأتي فرجينيا في المرتبة الثانية بعد تكساس على قائمة عدد الذين واجهوا الإعدام.

ولفتت الصحيفة إلى أن الإعدام في فرجينيا يرتبط تاريخيا بالقوانين العنصرية التي كانت تعاقب الأمريكيين ذوي

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