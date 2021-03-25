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بايدن يخصص 81 مليار دولار من مشروع الإغاثة للمساعدة في استئناف الدراسة

12:01 ص الخميس 25 مارس 2021
بايدن يخصص 81 مليار دولار من مشروع الإغاثة للمساعدة في استئناف الدراسة

جو بايدن

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء الأربعاء، تخصيص 81 مليار دولار من مشروع الإغاثة الأمريكي لمكافحة فيروس كورونا وذلك للمساعدة في استئناف المدارس أنشطتها.
وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن هذه الخطوة ضمن محاولة الإدارة الأمريكية لاستئناف غالبية المدارس عملها في أول 100 يوم لبايدن في منصبه ومعالجة عدم الإنصاف الناجم عن الوباء.

وقال بايدن، خلال قمة افتراضية حول إعادة افتتاح المدارس استضافتها وزارة التعليم الأمريكية، إنه "فخور حقاً بالإعلان أنه بدءا من اليوم، ستبدأ الولايات في تلقي حوالي 130 مليار دولار من التمويل المدرسي الذي أدرجناه في خطة الإنقاذ الأمريكية، مضيفًا أن 81 مليار دولار من هذه الأموال ستصل اليوم إلى تلك المدارس.

ودعا الرئيس الأمريكي الولايات إلى اتخاذ الخطوات التالية، قائلاً: "أريد أن تتحرك الولايات بسرعة لإيصال هذه الموارد إلى المناطق التعليمية وتشغيلها".

وأعلنت هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية في وقت سابق اليوم الأربعاء أن أكثر من ربع الأمريكيين تلقى على الأقل جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأشارت الهيئة في بيان إلى أن حوالي 85.5 مليون أمريكي تلقى على الأقل جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19، وهو ما يعادل 25.7% من عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية.

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جو بايدن الولايات المتحدة فيروس كورونا افتتاح المدارس وزارة التعليم الأمريكية

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