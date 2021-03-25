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الجيش الليبي ناعيًّا "الورفلي": كان مثلاً للشجاعة والفداء

12:01 ص الخميس 25 مارس 2021
الجيش الليبي ناعيًّا "الورفلي": كان مثلاً للشجاعة والفداء

الشهيد المقدم محمود الورفلي

وكالات

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، الشهيد المقدم محمود الورفلي، الذي اغتيل في وقت سابق من مساء الأربعاء.

وقالت القيادة العامة للجيش الليبي، إن الشهيد البطل الورفلي، طالته أيدي الغدر والخيانة مساء اليوم في مدينة بنغازي.

وتابعت في بيانها: "كان الشهيد مثالًا للشجاعة والفداء في معارك العزة والكرامة ضد الخوارج التكفيريين".

وقدم العزاء لأسرة الفقيد وكل قبائل ورفلة وإلى منتسبي إدارة القوات الخاصة والمظلات داعين الله عز وجل أن يتقبله قبول الشهداء ويغفر له ويرحمه.​

المقدم محمود الورفلي الجيش الليبي القوات المسلحة العربية الليبية

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