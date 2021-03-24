الصحة العراقية تحذر من خطورة ارتفاع إصابات كورونا

بغداد - (د ب أ)

حذرت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الأربعاء، من مخاطر ارتفاع عدد الإصابات في العراق بـ(كوفيد-19) حيث تجاوز عدد الإصابات خلال الساعات الـ24 الماضية 6 آلاف إصابة في أرجاء البلاد بما فيها مدن إقليم كردستان.

وذكر بيان لوزارة الصحة والبيئة أن الوزارة بذلت "جهودا مضنية طيلة الفترة الماضية لكن الوضع الوبائي يتصاعد بشكل خطير حيث بلغ عدد الإصابات اليوم وحده 6051 إصابة مؤكدة، وهو أعلى معدل تم تسجيله منذ بدء الجائحة بالعراق".

وأوضح البيان أن تصاعد عدد الاصابات يعكس تهاون واستهانة أغلب المواطنين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص بالإجراءات الوقائية والذي سيؤدي إلى تصاعد الإصابات وقد يشكل خطرا على مؤسساتنا الصحية في استيعابها لهذه الأعداد المتزايدة، وتتزامن تلك الزيادة مع ارتفاع معدلات الإصابات في أغلب دول العالم وهو ما يسمى بالموجة الثالثة التي تضرب دول أوروبا وأمريكا والبرازيل وعددا من دول المنطقة.

وأكد البيان أن وزارة الصحة والبيئة تأسف لضعف إدراك خطورة الوضع الوبائي من قبل المواطنين والنتائج الخطيرة المترتبة على ازدياد عدد الإصابات الشديدة والحرجة.

وشدد البيان على "أن تخفيف إجراءات الحظر الوقائي وفتح المطاعم والمولات والمقاهي، كان لدواع إنسانية وبشرط تطبيق جميع الإجراءات الوقائية" وجاء في البيان: "نحذر الجميع من أننا سنضطر إلى إغلاق تلك المرافق في حال استمرار التصاعد بالاصابات وسنعيد تقييم القرار بشكل دوري وستكون التوصية بالعودة إلى تشديد الحظر وغلق المرافق ذات التجمعات البشرية في حال استمرار التصاعد في الموقف الوبائي بشكل يهدد المنظومة الصحية الوطنية".

وأهاب البيان بالمواطنين بضرورة إدراك خطورة الوضع والالتزام بالإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وغسل وتعقيم اليدين بشكل مستمر والتوجه إلى المنصة الإلكترونية لتسجيل اسمائهم لأخذ اللقاح.