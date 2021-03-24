السعودية:حريق ضخم بمستودع للإطارات في الدمام
الرياض - (د ب أ)
اندلع مساء اليوم الأربعاء حريق ضخم، بمستودع يحتوي مخلفات ونفايات تحوي إطارات في مدينة الدمام شرق السعودية.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي عبر حسابها على تويتر مساء الأربعاء، إن فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية تعاملت مع الحريق وأخمدته بعد السيطرة عليه، وفتحت الجهات المعنية تحقيقًا لكشف ملابسات الحادث.
وأوضحت المديرية أن الحريق نشب في مخلفات ونفايات تحوي إطارات، بأحد الأحياء، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.
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