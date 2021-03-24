وزيرا خارجية الجزائر والكاميرون يبحثان الأوضاع في ليبيا والصحراء الغربية
ياوندي - (د ب أ)
اجتمع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم مع نظيره الكاميروني لوجون مبيلا مبيلا في ياوندي،عاصمة الكاميرون، اليوم الأربعاء حيث بحثا الأوضاع في كل من ليبيا والصحراء الغربية ومالي والساحل وحوض بحيرة تشاد ومناطق وسط إفريقيا.
ووقع الوزيران خلال الاجتماع مذكرة تفاهم لتعزيز المشاورات السياسية بين البلدين، وفقا لبيان وزارة الخارجية الجزائرية.
وشدد الوزيران على الحاجة لزيادة الجهود لتعزيز الحلول الإفريقية لمشاكل القارة.
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