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وزيرا خارجية الجزائر والكاميرون يبحثان الأوضاع في ليبيا والصحراء الغربية

10:51 م الأربعاء 24 مارس 2021
وزيرا خارجية الجزائر والكاميرون يبحثان الأوضاع في ليبيا والصحراء الغربية

وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم

ياوندي - (د ب أ)

اجتمع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم مع نظيره الكاميروني لوجون مبيلا مبيلا في ياوندي،عاصمة الكاميرون، اليوم الأربعاء حيث بحثا الأوضاع في كل من ليبيا والصحراء الغربية ومالي والساحل وحوض بحيرة تشاد ومناطق وسط إفريقيا.

ووقع الوزيران خلال الاجتماع مذكرة تفاهم لتعزيز المشاورات السياسية بين البلدين، وفقا لبيان وزارة الخارجية الجزائرية.

وشدد الوزيران على الحاجة لزيادة الجهود لتعزيز الحلول الإفريقية لمشاكل القارة.

صبري بوقادوم وزير الخارجية الجزائري وزير الخارجية الكاميروني الصحراء الغربية ليبيا

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