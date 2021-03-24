وزير الخارجية الغيني يشيد بالإمكانيات المصرية في شتى المجالات

وكالات

استقبل الدكتور إبراهيم خليل كابا، وزير خارجية جمهورية غينيا، السفير تامر كمال المليجي سفير جمهورية مصر العربية في كوناكري، وذلك بعد عودته من زيارة إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى.

وصرح السفير المليجي، وفقًا لبيان لوزارة الخارجية مساء اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الغيني عبر خلال اللقاء عن الشكر والتقدير لحسن تنظيم الزيارة وحفاوة الاستقبال، وأنه أعرب عن أمله في أن تساهم مخرجات تلك الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، خاصةً في ظل ما شهده من إمكانات وقدرات مصرية كبيرة في مختلف القطاعات والتي تطمح غينيا في الاستفادة منها لتحقيق أهداف التنمية في الدولة، فضلاً عن استمرار تعزيز التعاون والتنسيق السياسي المُتميز القائم بين مصر وغينيا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

هذا، وأوضح السفير المليجي أن الوزير "كابا" عقد خلال الزيارة مقابلات مع عدد من الوزراء، بالإضافة إلى لقاءات مع الاتحاد العام للغرف التجارية وبعض رجال الأعمال.

وأكد السفير المصري للوزير الغيني اهتمام مصر بالعمل على تعزيز العلاقات مع غينيا في شتى المجالات، وعزمها على مواصلة تقديم الدعم للدول الأفريقية الشقيقة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمجتمعية للدول والشعوب الأفريقية وتعزيز العمل الأفريقي المشترك.