بايدن يبحث مع كبار وزرائه ومستشاريه قضية الهجرة

واشنطن - (د ب ا)

يعتزم الرئيس جو بايدن الاجتماع مع أعضاء مجلس الوزراء الرئيسيين ومستشاري ملف الهجرة اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يواجه فيه ضغوطًا متزايدة لمعالجة تدفق المهاجرين الذين اكتظت بهم الملاجئ عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المقرر أن يناقش وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس ووزير الصحة والخدمات الإنسانية كزافييه بيسيرا القضية مع بايدن ونائبته كامالا هاريس في

البيت الأبيض.

وتعتبر وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية هي المسؤولة عن إيواء الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، الذين شكلوا عبئا كبيرا على المرافق الحدودية في الأشهر الأخيرة.

ويوجد أكثر من 15000 طفل مهاجر غير مصحوبين بذويهم في عهدة وزارة الصحة ووكالة الجمارك وحماية الحدود، بحسب بيانات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.