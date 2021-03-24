مصر وباكستان تعقدان الجولة التاسعة للمشاورات السياسية

وكالات

انعقدت الجولة التاسعة للمشاورات السياسية بين مصر وباكستان اليوم الأربعاء في القاهرة بمقر وزارة الخارجية، حيث رأس الجانب المصري السفير طارق الوسيمي مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، ورأس الجانب الباكستاني السفير د. خالد مأمون المساعد الخاص لوزير الخارجية الباكستاني لشؤون الشرق الأوسط، وذلك في ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزير الخارجية الباكستاني للقاهرة في 17 فبراير الماضي.

وذكر بيان لوزارة الخارجية مساء اليوم، أن الجولة التاسعة للمشاورات تناولت مراجعة عامة لكافة جوانب العلاقات الثنائية، واستطلاع أفق وسبل التعاون المشترك الممكنة خلال الفترة القادمة لترفيع التعاون والتبادل إلى المستوى الذي يتلاءم مع العلاقات الثنائية السياسية الوثيقة والتاريخية بين البلدين؛ وبشكل خاص فى مجالات البحث العلمى، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتعاون الثقافي والتعليمي والديني. كما تم تبادل الرؤى بشأن أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل التنسيق في المحافل الدولية والأممية.