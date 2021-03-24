إصابة رئيس البرلمان العربي بكورونا
09:49 م الأربعاء 24 مارس 2021
مصر - (أ ش أ)
أعلن البرلمان العربي، مساء اليوم الأربعاء، إصابة رئيسه عادل العسومي بفيروس كورونا المستجد، متمنياً له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.
وقال البرلمان العربي، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن العسومي يتمتع بصحة جيدة، وسيخضع للحجر الصحي ويمارس مهام عمله عن بعد.
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