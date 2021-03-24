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إصابة رئيس البرلمان العربي بكورونا

09:49 م الأربعاء 24 مارس 2021
إصابة رئيس البرلمان العربي بكورونا

عادل بن عبدالرحمن العسومي

مصر - (أ ش أ)

أعلن البرلمان العربي، مساء اليوم الأربعاء، إصابة رئيسه عادل العسومي بفيروس كورونا المستجد، متمنياً له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

وقال البرلمان العربي، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن العسومي يتمتع بصحة جيدة، وسيخضع للحجر الصحي ويمارس مهام عمله عن بعد.

هذا المحتوى من

Asha
عادل العسومي فيروس كورونا البرلمان العربي تويتر

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