العراق والولايات المتحدة تبحثان التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب
العراق - (أ ش أ)
بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، مع السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر العلاقات الثنائية وتعزيز استمرار التعاون الأمني بين العراق والولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وقال الحلبوسي، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "نينا" أن اللقاء بحث أيضًا أهم السبل الكفيلة بتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش الإرهابي، والتي تسمح بمحاكمة أعضاء داعش أمام المحاكم العراقية على جرائمهم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ودعم فريق التحقيق الدولي "يونيتاد" المكلف بجمع الأدلة عن تلك الجرائم، كما تطرق اللقاء إلى أهمية الحوار الاستراتيجي، الذي سينطلق خلال الأيام المقبلة بين البلدين، فضلاً عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه أكد السفير الأمريكي استمرارَ دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق وبما يحقق التنمية والاستقرار.
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