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إثيوبيا: من حقنا "القانوني" و"السيادي" استخدام مياه النيل للتنمية بشكل عادل ومنصف

08:42 م الأربعاء 24 مارس 2021
إثيوبيا: من حقنا "القانوني" و"السيادي" استخدام مياه النيل للتنمية بشكل عادل ومنصف

وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين


وكالات

قال وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، إن بلاده مهتمة بمواصلة المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي حول سد النهضة، مشيرًا إلى أن أديس أبابا ليس لديها أي مصلحة في الإضرار بمصالح مصر والسودان من خلال سد النهضة.

وأشار في بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية، على موقع "فيسبوك" إلى أن المحادثات الثلاثية التي جرت لمعالجة مخاوف السودان ومصر من السد، تؤكد أن بلاده ما زالت ملتزمة دائمًا بحل القضايا من خلال المفاوضات.

وأعرب عن اهتمام إثيوبيا باستمرار المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي برئاسة الكونغو الديمقراطية وقال إن المحادثات لتغيير طرائق المفاوضات ينبغي التعامل معها وفقًا لأحكام الوثيقة التي وقعت في عام 2015.

وشدد على حق إثيوبيا "القانوني" و"السيادي" في استخدام مياه النيل للتنمية بشكل عادل ومنصف.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أكد مواصلة بلاده المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، تزامنًا مع المفاوضات.

ديميكي ميكونين اثيوبيا سد النهضة مصر نهر النيل مياه النيل

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