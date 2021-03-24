بوتسوانا تستبعد تسبب الجمرة الخبيثة في وفاة نحو 40 فيلاً

جابورون - (د ب أ)

استبعدت وزارة البيئة في بوتسوانا أن تكون عدوى الجمرة الخبيثة أو البكتيريا سببا لوفاة الأفيال بعد العثور على 39 جثة لفيلة منذ يناير، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتأتي هذه الحالات، بعد نفوق 330 فيلاً العام الماضي بسبب ما قالت الحكومة إنه سم عصبي موجود في برك المياه.

واكتشف العلماء في حالات النفوق العام الماضي سمومًا تنتجها البكتيريا الزرقاء الموجودة في الطمي أسفل سطح برك المياه التي تستخدمها الأفيال.

ويسود الاعتقاد بأن الجفاف الشديد أدى إلى ظهور السم العصبي. ووضع هذا التحقيق حدا لشهور من التكهنات بشأن سبب النفوق.

ويوجد في بوتسوانا حوالي 130 ألف فيل، أكثر من الأعداد الموجودة في أي دولة أخرى.