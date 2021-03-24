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النرويج تلغي السفر في عيد الفصح بسبب إجراءات كورونا

08:18 م الأربعاء 24 مارس 2021
النرويج تلغي السفر في عيد الفصح بسبب إجراءات كورونا

رئيسة وزراء النرويج ارنا سولبرج


ستوكهولم - (د ب أ)

قالت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج اليوم الأربعاء، إنها ستلغي خطط السفر إلى مسقط رأسها في مدينة بيرجن خلال عيد الفصح بعد فرض قيود جديدة للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "داجبلادت" عن سولبرج القول: "اعتزم البقاء في أوسلو"، مشيرة إلى أن منزلها والحديقة في بيرجن بحاجة إلى عناية.

وذكرت سولبرج أنها اتخذت قرارها مطلع الأسبوع.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء قبل يوم من دخول قيود أكثر صرامة حيز التنفيذ لمكافحة الوباء، والتي تشمل فرض حظر على مستوى البلاد على بيع المشروبات الكحولية في الحانات والمطاعم، ومن المتوقع أن يستمر الحظر حتى 12 أبريل.

ودعا الحكومة المواطنين إلى الحد من اللقاءات الاجتماعية، واقتصاد المقابلات على شخصين، على الأكثر، من الأسر الأخرى.

كما سيتم إغلاق صالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة، والمتنزهات الترفيهية، وستقتصر التدريبات الرياضية في الأماكن المغلقة على الرياضيين المحترفين.

إرنا سولبرج النرويج الغاء السفر عيد الفصح

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