اغتيال ضابط ليبي مشتبه بتنفيذ إعدامات خارج إطار القانون



وكالات

اغتيل ضابط ليبي يدعى محمود الورفلي برتبة مقدم، وهو أحد المطلوبين للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة تنفيذ إعدامات خارج إطار القانون، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وذكر مصدر بالقوات الخاصة الصاعقة التابعة للجيش الوطني الليبي، أنه تم اغتيال المقدم محمود الورفلي، بوابل من الرصاص قرب جامعة العرب الطبية في مدينة بنغازي مساء اليوم الثلاثاء

وأفاد موقع "بوابة إفريقيا" أن شقيق محمود الورفلي أصيب في الهجوم، ونقل إلى العناية المركزة وهو في حالة صحية حرجة.