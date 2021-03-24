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اغتيال ضابط ليبي مشتبه بتنفيذ إعدامات خارج إطار القانون

08:05 م الأربعاء 24 مارس 2021
اغتيال ضابط ليبي مشتبه بتنفيذ إعدامات خارج إطار القانون

اغتيال ضابط ليبي


وكالات

اغتيل ضابط ليبي يدعى محمود الورفلي برتبة مقدم، وهو أحد المطلوبين للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة تنفيذ إعدامات خارج إطار القانون، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وذكر مصدر بالقوات الخاصة الصاعقة التابعة للجيش الوطني الليبي، أنه تم اغتيال المقدم محمود الورفلي، بوابل من الرصاص قرب جامعة العرب الطبية في مدينة بنغازي مساء اليوم الثلاثاء
وأفاد موقع "بوابة إفريقيا" أن شقيق محمود الورفلي أصيب في الهجوم، ونقل إلى العناية المركزة وهو في حالة صحية حرجة.

اغتيال ضابط ليبيا تنفيذ الإعدام محمود الورفلي الجيش الليبي

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