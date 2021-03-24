كندا تفرض عقوبات على 9 مسؤولين روس تشمل مدير الأمن ونائبي وزير الدفاع
كندا - (أ ش أ)
أعلنت وزارة الخارجية الكندية اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على تسعة مسؤولين روس، ردًا على الانتهاكات "الصارخة" لحقوق الإنسان في روسيا الاتحادية.
وأفادت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" بأن قائمة العقوبات طالت مدير جهاز الأمن الروسي ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس مصلحة السجون الفيدرالية ألكسندر كلاشنيكوف، والنائب الأول لمدير الديوان الرئاسي الروسي سيرجي كيرينكو، والمدعي العام إيجور كراسنوف.
كما تمضنت القائمة كلاً من: نائبي وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروشكو وبافيل بوبوف، ورئيس الدائرة الرئاسية أندريه يارين والمبعوث الرئاسي إلى سيبيريا سيرجي مينيايلو.
وأشارت الخارجية الكندية، في بيان، إلى أن قرار العقوبات يأتي على خلفية سجن المدون الروسي أليكسي نافالني، وتم اتخاذه وفقا للإجراءات التي أعلنتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
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