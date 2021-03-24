خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الإماراتي في وفاة الشيخ حمدان بن راشد

السعودية - (أ ش أ)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، برقية عزاء ومواساة للرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وقال العاهل السعودي في نص البرقية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس": "علمنا بنبأ وفاة أخيكم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة ، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ".

وفي السياق ذاته بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.