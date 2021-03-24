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مدن أوروبية تشارك في دقيقة صمت حدادًا على ضحايا كورونا

06:03 م الأربعاء 24 مارس 2021
مدن أوروبية تشارك في دقيقة صمت حدادًا على ضحايا كورونا

أرشيفية

برلين - (د ب أ)

شاركت عشرات المدن الأوروبية في دقيقة صمت حدادًا على ضحايا جائحة فيروس كورونا المستجد، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.

وقالت شبكة "يوروسيتيز" القائمة على تنظيم الفعالية إن مدنا كثيرة من بين 200 مدينة في حوالي 40 دولة أقامت فعاليات خاصة بها لإحياء ذكرى ضحايا كورونا.

وفي برلين، توقفت العديد من الحافلات والقطارات في محطاتها. وتم تنظيم إجراء مماثل في بودابست عاصمة المجر، وفقا لمتحدث رسمي.

وقالت شتوتجارت إنها لن تدق أجراس كنائسها ظهر اليوم. وتوقفت اجتماعات مجلس المدينة في أماكن أخرى حدادا على ضحايا الجائحة.

وألقى داريو نارديلا، رئيس شبكة "يوروسيتيز" وعمدة مدينة فلورنسا، خطابا أحيا فيه ذكرى الضحايا،وتم بثه على الهواء مباشرة.

فيروس كورونا ضحايا كورونا المدن الأوروبية دقيقة صمت

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