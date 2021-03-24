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متحدث أمني: جسم مشبوه في قصر الملكة إليزابيث في اسكتلندا

06:00 م الأربعاء 24 مارس 2021
متحدث أمني: جسم مشبوه في قصر الملكة إليزابيث في اسكتلندا

الشرطة الاسكتلندية

لندن - (د ب أ)

قالت الشرطة إنها اعتقلت رجلاً بعد العثور على جسم مشبوه في مقر الإقامة الرسمي للملكة إليزابيث الثانية في اسكتلندا.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم استدعاء رجال الشرطة إلى قصر هوليرود هاوس في إدنبرة في حوالي، مساء أمس الثلاثاء، بعد تلقي تقارير عن العثور على جسم مشبوه.

وتم استدعاء وحدات إبطال القنابل وفحصت فرقة متخصصة الجسم المشبوه وتأمينها.

ولم توضح شرطة اسكتلندا نوع الجسم وما إذا كان قنبلة.

وقال متحدث باسم شرطة اسكتلندا في بيان: "تم القبض على رجل يبلغ من العمر 39 عامًا، على صلة بالواقعة، ولم يكن هناك أي تهديد للجمهور والتحقيقات جارية للكشف عن ملابساتها".

ولم يتضح بعد متى تم اعتقال الرجل.

وفي الآونة الأخيرة، كانت الملكة البريطانية وزوجها ، الأمير فيليب، يقضيان بعض الوقت في قلعة وندسور، في إنجلترا، في الوقت الذي تخفف فيه البلاد من إجراءات الإغلاق.

اسكتلندا الشرطة الاسكتلندية جسم مشبوه قصر الملكة إليزابيث

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