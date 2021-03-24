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البرلمان الروسي يوافق على قانون يعزز سلطة بوتين

04:43 م الأربعاء 24 مارس 2021
البرلمان الروسي يوافق على قانون يعزز سلطة بوتين

البرلمان الروسي

موسكو - (د ب أ):

وافق البرلمان الروسي "مجلس الدوما" على قانون، ينفذ تعديلا دستوريا مثيرا للجدل، يمكن أن يسمح للرئيس فلاديمير بوتين بتولي السلطة حتى عام 2036 .

وصوت البرلمان لصالح تحديد عدد فترات الرئاسة لبوتين كزعيم منذ عام 2000 إلى الصفر، مما يسمح له نظريا بالحكم 15 عاما آخر.

ولم يكشف بوتين عما إذا كان يعتزم بالفعل البقاء في المنصب لتلك الفترة الطويلة.

وطبقا لقوانين سابقة، كان سيتعين عليه مغادرة الكرملين بحلول عام 2024

وتنفذ تلك الخطوة نقطة رئيسية في الدستور الجديد، الذي وافق عليه الروس في استفتاء قبل تسعة أشهر. وكان ذلك أكبر إصلاح دستوري في تاريخ روسيا، الذي منح أيضا بوتين مزيدا من السلطة، مثل تعيين قضاة المحكمة الدستورية.

واتهم سياسيون معارضون في ذلك الوقت بوتين باستغلال سلطته وتجاهل الدستور.

وتم الترويج للدستور الجديد، بوعود مثل تعديلات سنوية في معاشات التقاعد ،ووضع أدنى للأجور.

البرلمان الروسي فلاديمير بوتين روسيا موسكو

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