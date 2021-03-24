صاروخ يجبر نتنياهو على الفرار.. وإسرائيل ترد بقصف غزة (فيديو(

كتبت – إيمان محمود

في الوقت الذي ينشغل فيه الإسرائيليون بالانتخابات العامة التي تواجه تعثّرًا على مدى عامين، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة المُحاصر بعد أن تلقى صاروخًا قادمًا منه.

ولم ترد أي تقارير عن خسائر أو إصابات جراء الصاروخ القادم من غزة، لكنه عكّر صفو جولة انتخابية كان يقوم بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مدينة بئر السبع التي سقط بالقرب منها.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي: "منذ فترة وجيزة، أطلقت قذيفة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الصاروخ، كما أكدت متحدثة باسم جيش الاحتلال أن الصاروخ أصاب منطقة خالية.

وتُعد هذه الانتخابات الرابعة التي تُجرى خلال عامين، إذ أُجريت الأولى في أبريل من العام 2019، ويأمل نتانياهو الذي يتولى منصب رئيس الوزراء لأطول فترة في تاريخ إسرائيل، بتحقيق فوز جديد فيها.

وبعد فرز نحو 90% من الأصوات في الانتخابات الحالية، تظهر النتائج الأولية أن المعسكر المؤيد لنتنياهو حصل على 59 مقعدا، من أصل 120، وهو ما يصعب عليه تشكيل حكومة مرة أخرى.

نتنياهو يفرّ من المنطقة

وفي حين سقط الصاروخ على بئر السبع، كان نتنياهو محاطًا بعدد كبير من مرافقيه الذين صاحبوه في جولته الانتخابية بالمنطقة، حيث دوت صافرات الإنذار في المنطقة لدى سقوطه.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة إخراج نتنياهو من مطعم في المدينة. وظهر نتنياهو وسط مرافقيه يخرجون مسرعين من المطعم الذي كان يكتظ بالحضور.

هروب رئيس وزراء العدو #نتنياهو من صاروخ أطلقته #المقاومة_الفلسطينية على بئر السبع منذ اكثر من ساعة.#برا_يا_جزمة pic.twitter.com/kkioeMcUIa — Abbass Fneish (@AbbassFneish) March 23, 2021

إسرائيل ترد

جاء الردّ الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حيث شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة الغارات على مواقع في قطاع غزة.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، أن طائرات مروحية قصفت موقعًا لحركة "حماس" بجنوب غرب مدينة غزة بـ5 صواريخ، ما ألحق أضرارا بالموقع المستهدف.

وأحدثت الغارات دويا عنيفا في معظم مناطق غزة. كما استهدف الطيران الإسرائيلي موقعا تابعا لـ"حماس" بشرق دير البلح، وسط قطاع غزة، دون الإبلاغ عن إصابات.

#شاهد | لحظة استهداف طائرات الاحتلال الحربية لهدف داخل قطاع #غزة ، قبل قليل . pic.twitter.com/b2y1TLD1Fy — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 24, 2021

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، "أغارت طائرات ومروحيات حربية على موقع لإنتاج وسائل قتالية صاروخية، بالإضافة الى موقع عسكري آخر تابع لحماس في قطاع غزة".

وأشار أدرعي إلى أن تلك الهجمات تأتي ردا على إطلاق صاروخ مساء أمس من غزة نحو إسرائيل.