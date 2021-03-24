الحكومة السورية تغلق المعابر من مناطق سيطرة قسد

دمشق - (د ب أ):

أغلقت الحكومة السورية المعابر التي تربط مناطقها مع مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في ريفي حلب والرقة.

وقال سكان من أبناء مدينة الرقة إن عشرات الحافلات متوقفة عند المعابر منذ ثلاثة أيام بانتظار السماح لهم بالعبور إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية.

وقال أحد المسافرين لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن المئات من المسافرين عادوا إلى مدينتي الرقة والطبقة بعد إغلاق معبر الطبقة منذ ثلاثة أيام دون أي سابق إنذار، مشيرا إلى أن العشرات من المرضى والطلاب بحاجة للسفر إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية في مدن حلب وحماة واللاذقية.

وترتبط مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بأربعة معابر، وهي معبر التايه غرب مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، ومعبر الطبقة في ريف الرقة الغربي، ومعبر العكيرشي في ريف الرقة الجنوني، ومعبر الصالحية في دير الزور.

وتعتبر المعابر بين مناطق سيطرة قسد والحكومة السورية هي شريان الحياة حيث تدخل المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية القادمة من حلب ودمشق وغيرها من المدن السورية إضافة إلى دخول النفط القادم من مناطق سيطرة قسد.