الجامعة العربية تستضيف غدا المنتدى الثالث للمرأة العربية

القاهرة - أ ش أ

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غدا الخميس، منتدى المرأة العربية في نسخته الثالثة والذي يعقد تحت شعار"المرأة والتحول الرقمي والشمولي المالي" وينظمه المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، بالاشتراك مع إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، وبالتعاون مع كل من منظمة الأمم المتحدة لشئون الهجرة الدولية (IOM)، متطوعي الأمم المتحدة (UNV)، الميثاق العالمي للأمم المتحدة (Un global compact) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) ويعقد المنتدى تحت رعاية الأمانة العامة للجامعة العربية.

وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في تصريح لها اليوم، إن رعاية الجامعة العربية لمنتدى المرأة العربية في نسخته الثالثة يأتي في إطار الاحتفال والاحتفاء باليوم العالمي للمرأة العربية والذي يوافق 8 مارس من كل عام، كما أن استضافة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لفعاليات المنتدى للعام الثاني على التوالي تؤكد على الأهمية التي توليها الأمانة العامة للجامعة العربية للمرأة والمسؤولية المجتمعية تجاهها.

وأضافت أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بتخصيص إدارة مستقلة بقطاع الشؤون الاجتماعية معنية بشؤون المرأة والأسرة والطفولة، الأمر الذي يوضح مدى اهتمام الجامعة العربية بالمرأة، إلى جانب إدارة منظمات المجتمع المدني بالقطاع ذاته والمعنية بالتعاون والتنسيق بين الحكومات العربية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني العربية، وأكدت أن هذه المنتديات تسهم بشكل كبير في دعم وتمكين المرأة العربية وإشراكها بفعالية في منظومة العمل العربي المشترك.

من جانبه، أكد الوزير المفوض الدكتور فراج العجمي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بالجامعة العربية، على أهمية الدور الذي تقوم به منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العربية في تعزيز العلاقات العربية المشتركة وخاصة المعنية منها بالتمكين الاقتصادي للمرأة العربية والمسؤولية المجتمعية.

ولفت إلى أن إدارة منظمات المجتمع المدني تولي أهمية كبرى للربط والتشبيك بين أضلع مثلث التنمية والذي يضم الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني بغية المساهمة الفعالة في تحقيق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أنه من المتوقع مشاركة شخصيات حكومية رفيعة المستوى من الدول العربية والمنظمات الدولية، إلى جانب العديد من ممثلي منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العربية المعنية.

بدورها، قالت الدكتورة راندا رزق أمين عام المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، إن المنتدى هذا العام جاء في إطار التحول الرقمي والشمول المالي في ضوء أزمة "كورونا المستجد" بهدف دعم دور السيدات الرائدات في مصر والوطن العربي واستعراض تجاربهن الناجحة في التمكين والمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة وأيضاً مختلف المجالات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدبلوماسية.

وأكدت أن المنتدى سيشهد تكريم عدد من السيدات الرائدات ومنحهن جائزة المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية وجائزة الشابات للمسئولية المجتمعية، وذلك وفقاً لمعايير موضوعية للاختيار، موضحة أن برنامج عمل المنتدى يسلط الضوء على المسؤولية المجتمعية من خلال عدد من النقاشات حول عدة محاور خاصة بالمرأة العربية وتمكينها، وسيشهد المنتدى أيضاً العديد من الشركاء وعلى رأسها جامعة المستقبل في مصر، بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي المصري، مؤسسة بلان إنترناشونال، وMBC الأمل.

وأفاد بيان للجامعة العربية بأن المنتدى يأتي استمراراً لجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في تقديم المساندة والدعم لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني العربية العاملة على تحقيق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، واستناداً للدور البارز الذي لعبته منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية خلال السنوات الماضية، وانطلاقاً من التعاون القائم والمثمر بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة منظمات المجتمع المدني) والمجلس العربي للمسؤولية الاجتماعية.