"يونيسيف" تعرب عن صدمتها من مقتل 22 طفلًا في هجوم مسلح بالنيجر

جنيف - أ ش أ

أعربت منظمة "يونيسيف" عن صدمتها إزاء الهجمات المروعة الموجهة، ضد الأسر والأطفال والتي ارتكبتها جماعات مسلحة مجهولة الهوية في النيجر يوم الأحد الماضي.

وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة لغرب ووسط أفريقيا مارى بويرير، في بيان وزعته المنظمة في جنيف اليوم الأربعاء، إن الهجمات أسفرت عن مقتل مالا يقل عن 137 مدنيا من بينهم 22 طفلًا، تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا وجرح عدة آخرين أو فصلهم عن عائلاتهم.

وأوضحت أن المدنيين كانوا يجلبون المياه عندما وقعت الهجمات، وأن الأكثر إثارة للدهشة، هي أن تلك الهجمات حدثت يوم احتفال العالم بيوم المياه العالمي، الذي يوافق 22 مارس، لافتة إلى أن هذا هو الهجوم الثاني المميت على المدنيين خلال أسبوع حيث قامت جماعات مسلحة مجهولة الهوية، بهجمات في 15 مارس الجاري، وقتلت 58 مدنيا على الأقل بينهم ستة أطفال كانوا عائدين من سوق أسبوعي في إحدى المقاطعات بالقرب من الحدود المالية.

وطالبت مسؤولة "يونيسيف" بوقف هذه الهجمات على الأسر والأطفال بشكل نهائي، مشيرة إلى أن قتل الأطفال يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، مناشدا جميع الأطراف حماية الأطفال وأبعادهم عن الأذى، خاصة وأنه من الصعب أن يعيش هؤلاء الأطفال بالمنطقة في خوف دائم من مثل هذه الهجمات.

وشددت بويرير على أن "يونيسيف" لا تزال ملتزمة بدعم الحكومة في اتخاذ جميع التدابير لضمان سلامة الأطفال وأسرهم، مناشدة جميع الأطراف لوقف الهجمات على الأطفال في النيجر.