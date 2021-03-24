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وزيرة العمل الفرنسية تخرج من المستشفى بعد تعافيها من كورونا

02:15 م الأربعاء 24 مارس 2021
وزيرة العمل الفرنسية تخرج من المستشفى بعد تعافيها من كورونا

وزيرة العمل الفرنسية إليزابيث بورن

باريس - أ ش أ

أعلنت وزيرة العمل الفرنسية "إليزابيث بورن"، 59 عاما، خروجها من المشفى بعد إصابتها في 14 مارس الجاري بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مما تسبب في نقلها إلى إحدى المستشفيات بمنطقة باريس ووضعها تحت المراقبة الطبية.

وكتبت "بورن" تغريدة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نقلتها قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، أنها خرجت من المستشفى وتشعر بالارتياح.

وأعربت الوزيرة الفرنسية عن عميق شكرها لمقدمي الرعاية الذين رافقوها خلال هذه الأيام الصعبة على عملهم الرائع ولهم جميعا على رسائل الدعم التي قدموها لها.

يشار إلى أن الحكومة الفرنسية تكافح لاحتواء الفيروس لكنها لم تصل حتى الآن إلى حد فرض عزل عام جديد على مستوى البلاد وفضلت فرض إجراءات عزل عام محلية في عطلات نهاية الأسبوع ببعض المناطق إلى جانب تشديد القيود.

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إليزابيث بورن وزيرة العمل الفرنسية باريس فيروس كورونا

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