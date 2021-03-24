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المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 5 دول إضافية بسبب كورونا

02:13 م الأربعاء 24 مارس 2021
المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 5 دول إضافية بسبب كورونا

سلطة المطارات المغربية

الرباط - أ ش أ

قررت المغرب تعليق الرحلات الجوية من وإلى 5 دول إضافية بسبب استمرار تداعيات فيروس كورونا.

وأوضحت سلطة المطارات المغربية - في بيان اليوم الأربعاء - أن الدول الإضافية التي يشملها قرار تعليق الرحلات هي (ليبيا - مالي - غانا - الكونغو الديمقراطية - غينيا كوناكري)، وذلك حتى 10 أبريل المقبل.

وكانت المغرب قد علقت الرحلات الجوية مع دول عديدة بينها (مصر - الجزائر - إيطاليا - ألمانيا - بلجيكا - سويسرا - تركيا)، إضافة إلى (هولندا - الدنمارك - جنوب إفريقيا - البرتغال - السويد - أوكرانيا - التشيك - أستراليا - إيرلندا).

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فيروس كورونا المغرب سلطة المطارات المغربية كوفيد 19

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