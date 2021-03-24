وزير مالية الإمارات منذ 50 سنة.. من هو الراحل الشيخ حمدان بن راشد؟

(مصراوي):

صباح اليوم الأربعاء، أعلنت دولة الإمارات وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، شقيق ونائب حاكم دبي، ووزير مالية أول حكومة تشهدها الإمارات بعد الاتحاد في عام 1971.

وأعلنت إمارة دبي الحداد وتنكيس الأعلام لمدة عشرة أيام، اعتبارًا من اليوم، وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات في الإمارة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من غد الخميس.

ونعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون... رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك .. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم".

ولد الشيخ حمدان، عام 1945 في إمارة دبي، ودرس فيها حتى المرحلة الثانوية، ثم انتقل إلى بريطانيا لدراسة اللغة الإنجليزية وعلوم البلديات في جامعة كامبريدج.

بعد تخرجه مباشرةً في منتصف الستينيات، تسلم الشيخ حمدان بن راشد، رئاسة بلدية دبي، وبقي في هذا المنصب حتى بعد تكليفه بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة في أول حكومة اتحادية برئاسة شقيقه الراحل الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، فور إعلان الاتحاد.

وشغل منصب وزير المالية منذ التشكيل الأول لمجلس الوزراء في 9 ديسمبر 1971 بعد 7 أيام من إعلان الاتحاد، وعُرف عنه اهتمامه بالأعمال الإنسانية، وشـغفه بالثقافة والآداب والتطورات العلمية، وحرصه على التنمية البشرية المستدامة في بيئة عالمية مستقرة ترتكز على الحوار والشراكة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ترأس الشيخ حمدان بن راشد، العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية رفيعة المستوى والتي تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد وسوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إمارة دبي، ومن أهمها: بلدية دبي، وهيئة آل مكتوم الخيرية، ومركز دبي التجاري العالمي، وشركة الإمارات الوطنية للبترول، وشركة دبي للغاز الطبيعي، وشركة دبي للألمنيوم، وشركة الإمارات الوطنية للمنتجات النفطية، ومركز تجهيز حقول النفط.

وحصل الشيخ حمدان بن راشد عام 2006 على 3 شهادات فخرية من الكلية الملكية البريطانية، حيث مُنح شهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بلندن، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بأدنبرة، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية والجراحة بجلاسكو.

وتعتبر جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية الجائزة الأبرز على نطاق مجلس التعاون لدول الخليج العربي وقوة دافعة ومحفزة للارتقاء بالخدمات الطبية من خلال تكريم العلماء الذين ساهموا في تطوير تلك الخدمات على مستوى العالم وسعيًا لتشجيع باقي الأطباء ليحذوا حذوهم ويساهمون بصورة مباشرة في تطوير أنشطة البحث العلمي والطبي على مستوى العالم.