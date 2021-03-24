أردوغان يزعم: ليبيا أصبحت قادرة على التطلع للمستقبل "بفضل دعمنا"

(وكالات):

زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تدخل بلاده في ليبيا كان له أثرًا إيجابيًا، قائلاً: "بفضل الدعم الذي قدمته تركيا لليبيا أصبح هذا البلد اليوم قادرا من جديد على التطلع للمستقبل بأمل".

وفيما يتعلق بالتدخل التركي في سوريا، قال إن تركيا ستواصل جهودنا "حتى تصبح سوريا بلدا يديره أبناؤها بمعنى الكلمة، ونقف إلى جانب شعبها"، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وأكد الرئيس التركي، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر العام السابع لحزب "العدالة والتنمية" في صالة أنقرة الرياضية بالعاصمة، أن "حكومات حزب العدالة والتنمية ماضية في بناء تركيا القوية، عبر تحويل الأهداف المنشودة لعام 2023 إلى انطلاقة جديدة".

وقال أردوغان في هذا السياق: "نبني تركيا القوية من خلال تحويل أهدافنا المنشودة لعام 2023 إلى بداية جديدة على أرض الواقع".

وأضاف أن "تركيا ألحقت هزائم كبيرة بالتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها "بي كا كا"، بحيث لم تعد قادرة على القيام بعمليات داخل حدود بلادنا".

وأردف: "الذين شغلوا تركيا بمشاكلها الداخلية على مدى القرنين الماضيين وأبعدوها عن التغيرات الجذرية لن ينجحوا في محاولاتهم المتجددة".

واستطرد قائلا: "سنضمن تحقيق أهداف تركيا المنشودة لعام 2023 ومن ثم 2053 عبر تحالف الشعب".