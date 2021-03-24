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ميانمار: إطلاق سراح 628 شخصا شاركوا في مظاهرات احتجاجية

12:36 م الأربعاء 24 مارس 2021
ميانمار: إطلاق سراح 628 شخصا شاركوا في مظاهرات احتجاجية

الاحتجاجات المناهضة للانقلاب في ميانمار

ناي بي داو - أ ش أ

أفاد التليفزيون الرسمي في ميانمار، بأنه تم إطلاق سراح 628 شخصا اعتقلوا لمشاركتهم في مظاهرات احتجاجية على الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي.

واعتبرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء يعد أول بادرة على ما يبدو من قبل الجيش لمحاولة تهدئة الحركة الاحتجاجية، مشيرة إلى أن المفرج عنهم هم، فيما يبدو، مئات الطلاب الذين اعتقلوا في مطلع مارس أثناء تظاهرهم ضد الانقلاب الذي وقع مطلع فبراير الماضي وأطاح بحكومة أونج سان سوتشي المنتخبة.

وأكد المجلس العسكري أن الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر وفاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي "زورت"، وهو ما نفته مفوضية الانتخابات.. ووعد قادة الجيش بإجراء انتخابات جديدة لكنهم لم يحددوا موعدا لها.

وتواجه سو تشي (75 عاما) اتهامات بالرشوة وجرائم أخرى قد تؤدي إلى منعها من ممارسة السياسة وسجنها في حالة إدانتها.

هذا المحتوى من

Asha
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