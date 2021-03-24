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نتنياهو يحتاج دعم منافس له لتشكيل ائتلاف حكومي

11:39 ص الأربعاء 24 مارس 2021
نتنياهو يحتاج دعم منافس له لتشكيل ائتلاف حكومي

بنيامين نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ):

سيحتاج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى دعم منافسه نفتالي بينيت من حزب "يامينا" المؤيد للاستيطان لتشكيل ائتلاف حكومي يتمتع بالأغلبية، وذلك بعد رابع انتخابات تشهدها إسرائيل في غضون عامين.

وأظهرت نتائج فرز 80% من أصوات الناخبين في الانتخابات العامة في إسرائيل حصول حزب "ليكود" بزعامة نتنياهو على 31 مقعدا في الكنيست.

وجاء حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل)، بزعامة يائير لابيد، ثانيا وحصل على 18 مقعدا. ويرفض لابيد المشاركة في حكومة بقيادة نتنياهو.

وتعني النتائج حصول كتلة الأحزاب اليمينية المؤيدة لنتنياهو إجمالا على 56 مقعدا، في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، مقابل 57 لمن يرغبون في الإطاحة بنتنياهو.

وإذا ما وافق بينيت، الذي سيحصل حزبه على سبعة مقاعد، على الانضمام لحكومة ائتلافية، فإن كتلة نتنياهو ستكون لديها أغلبية برلمانية بـ 63 مقعدا.

ووسط مخاوف من صعوبة تشكيل حكومة جديدة، فإنه لا يمكن استبعاد أن تكون هناك انتخابات خامسة في الصيف.

وأعرب نتنياهو، 71 عاما، في خطاب الليلة الماضية عن رفضه لإجراء انتخابات جديدة، ودعا إلى تشكيل حكومة مستقرة. وأضاف أنه لن يستبعد أحدا من مشاورات تشكيل ائتلاف محتمل.

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