دبي تعلن الحداد 10 أيام لرحيل الشيخ حمدان بن راشد

دبي - (د ب أ):

نعى ديوان الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية الإماراتي، الذي توفي صباح اليوم الأربعاء.

وتم إعلان الحداد وتنكيس الأعلام في دبي لمدة عشرة أيام اعتبارا من اليوم، وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات في الإمارة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد الخميس.

وقال الديوان في بيان إنه نظرا للظروف الاستثنائية الراهنة وبسبب الإجراءات الاحترازية ستقتصر الصلاة على الفقيد على أفراد العائلة، وستُقام صلاة الغائب في مساجد الإمارات اليوم عقب صلاة المغرب.

وقد نعاه حاكم دبي، وكتب على موقع تويتر :"إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك.. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم".