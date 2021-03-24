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البرلمان الأرميني يعلن إلغاء "حالة الحرب"

10:00 ص الأربعاء 24 مارس 2021
البرلمان الأرميني يعلن إلغاء "حالة الحرب"

البرلمان الأرميني

يريفان - أ ش أ

أعلن البرلمان الأرميني، إلغاء "حالة الحرب" في البلاد التي تم فرضها في سبتمبر العام الماضي، بسبب الحرب التي اندلعت في إقليم ناجورني كارا باخ مع أذربيجان.

وصوت 118 نائبا في الجلسة البرلمانية، التي انعقدت صباح اليوم الأربعاء، لصالح إلغاء "حالة الحرب" المفروضة في البلاد حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية.

ويعد إلغاء "حالة الحرب" خطوة ضرورية لإجراء انتخابات مبكرة، بعد أن أعلن رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، الأسبوع الماضي، أن الانتخابات البرلمانية المبكرة ستجري في أرمينيا في 20 يونيو القادم.

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البرلمان الأرميني يريفان أذربيجان إقليم ناجورني كارا

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