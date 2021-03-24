فلسطين تحذّر من كارثة في قطاع غزة بسبب كورونا

غزة - أ ش أ

حذر مستشار وزيرة الصحة الفلسطيني في قطاع غزة، الدكتور فتحي أبو وردة، من وضع كارثي ينتظر أهالي قطاع غزة حال تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل أكثر بين المواطنين، مطالباً بضرورة الالتزام بأساليب الوقاية منه.

وقال أبو وردة - في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء، إنه في حال تفشي أكثر لهذا المرض سيكون الوضع كارثيا في قطاع غزة، نظراً للارتفاع في الكثافة السكانية العالية الموجودة في القطاع"، حيث تم تسجيل 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في غزة، بعد فحص 2689 عينة بنسبة إصابة نحو 19%، إضافة إلى حالتي وفاة جديدتين.

وأضاف أبو وردة أن السبب الأساسي لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في محافظات قطاع غزة، هو عدم الالتزام الواضح من قبل المواطنين بجميع أساليب الوقاية، من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، وهذا هو سبب رئيسي جداً.. موضحا أن هناك عودة لبعض المرضى الذين أصيبوا في الأول بالكورونا عودة إصابتهم بالمرة الثانية، إضافة إلى أن وزارة الصحة عادت لأخذ مسحات عشوائية من جميع المناطق في محافظات قطاع غزة.

وأكد أنه لكي يصل المجتمع إلى حالة آمنة وشبه مستقرة، يجب تطعيم 70% من السكان ولا يقل عن هذه النسبة للمواطنين الذين يجب أن يتلقوا اللقاح لكي يصل المجتمع إلى مرحلة الاستقرار.