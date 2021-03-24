ليبرمان: هدفنا تشكيل حكومة صهيونية ليبرالية

تل أبيب - (د ب أ):

قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، لمؤيديه إن هدفه هو تشكيل "حكومة صهيونية ليبرالية" وإنه لن يحيد عن هذا الهدف.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن ليبرمان قوله في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء: "لن نتخلى عن سبلنا وكل ما وعدنا به قبل الانتخابات".