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ليبرمان: هدفنا تشكيل حكومة صهيونية ليبرالية

02:40 ص الأربعاء 24 مارس 2021
ليبرمان: هدفنا تشكيل حكومة صهيونية ليبرالية

أفيجدور ليبرمان

تل أبيب - (د ب أ):
قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، لمؤيديه إن هدفه هو تشكيل "حكومة صهيونية ليبرالية" وإنه لن يحيد عن هذا الهدف.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن ليبرمان قوله في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء: "لن نتخلى عن سبلنا وكل ما وعدنا به قبل الانتخابات".

أفيجدور ليبرمان حكومة صهيونية ليبرالية حزب إسرائيل بيتنا
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