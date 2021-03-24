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السعودية تتهم إيران بإطالة أمد الأزمة اليمنية

12:19 ص الأربعاء 24 مارس 2021
السعودية تتهم إيران بإطالة أمد الأزمة اليمنية

الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي

الرياض - (د ب أ)

شددت السعودية مساء الثلاثاء، على حقها الكامل في الدفاع عن أراضيها ضد الهجمات التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، متهمة طهران في تسببها" في إطالة أمد الأزمة اليمنية بدعمها تهريب الصواريخ والأسلحة".

وقال وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز إن "المجلس عد مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل بناء على المرجعيات الثلاث بأنها تأتي استمراراً لحرصها على أمنه واستقراره والمنطقة ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه الشقيق والدعم الجاد والعملي للسلام والجهود السياسية في مشاورات" بييل وجنيف والكويت وستكهولم".

وأضاف أن المجلس شدد على الحق الكامل للمملكة في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.

وأوضح الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي من جهة ثانية، أن مجلس الوزراء عبّر عن إدانته لاستمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وهدم الممتلكات الفلسطينية والتهجير الناتج عنها وتأكيد المملكة أمام الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان استمرار دعمها ومساندتها القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية وكل ما يمكن لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة.

السعودية إيران الأزمة اليمنية المليشيات الحوثية طهران

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