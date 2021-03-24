مصر تعزي النيجر في ضحايا حادث إرهابى بجنوب غرب البلاد

مصر - (أ ش أ)

أعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية النيجر الشقيقة وأسر الضحايا الأبرياء في أعقاب الحادث الإرهابي الغاشم، الذي استهدف عددًا من القرى في جنوب غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، إدانة مصر البالغة، حكومة وشعبا، لهذا العمل الإرهابي الوحشي، مشددة على تضامنها مع دولة النيجر الشقيقة في مواجهة كافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.