السودان والصين تبحثان تطوير العلاقات العسكرية
السودان - (أ ش أ)
بحث الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان السوداني، مساء أمس الثلاثاء، مع الملحق العسكري الصيني في السودان، سُبل تطوير العلاقات بين القوات المسلحة السودانية والجيش الصيني.
وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان مساء الثلاثاء، أن الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، أشاد بجهود الملحق العسكري الصيني المبذولة في هذا المجال.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:مصر تعزي النيجر في ضحايا حادث إرهابى بجنوب غرب البلاد
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
196061
عدد المصابين
-
150424
عدد المتعافين
-
11637
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
123402402
عدد المصابين
-
99357187
عدد المتعافين
-
2720955
عدد الوفيات
إعلان