السودان والصين تبحثان تطوير العلاقات العسكرية

السودان - (أ ش أ)

بحث الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان السوداني، مساء أمس الثلاثاء، مع الملحق العسكري الصيني في السودان، سُبل تطوير العلاقات بين القوات المسلحة السودانية والجيش الصيني.

وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان مساء الثلاثاء، أن الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، أشاد بجهود الملحق العسكري الصيني المبذولة في هذا المجال.