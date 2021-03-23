رئيس وزراء بريطانيا: "شجعتني" بعض كلمات الاتحاد الأوروبي حول اللقاحات

لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء بوريس جونسون، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، لدى سؤاله عن احتمال فرض الاتحاد الأوروبي لحظر على تصدير اللقاحات إلى بريطانيا: "لقد شجعتني بعض الأمور التي سمعتها من القارة"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وذكر جونسون: "نحن لا نؤمن بأي حصار من أي نوع في هذا البلد، للقاحات أو مواد اللقاحات. إنه ليس شيئا يحلم هذا البلد بالانخراط فيه".

وأضاف: "سنواصل العمل مع الشركاء الأوروبيين".