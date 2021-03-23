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رئيس وزراء بريطانيا: "شجعتني" بعض كلمات الاتحاد الأوروبي حول اللقاحات

11:59 م الثلاثاء 23 مارس 2021
رئيس وزراء بريطانيا: "شجعتني" بعض كلمات الاتحاد الأوروبي حول اللقاحات

بوريس جونسون

لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء بوريس جونسون، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، لدى سؤاله عن احتمال فرض الاتحاد الأوروبي لحظر على تصدير اللقاحات إلى بريطانيا: "لقد شجعتني بعض الأمور التي سمعتها من القارة"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وذكر جونسون: "نحن لا نؤمن بأي حصار من أي نوع في هذا البلد، للقاحات أو مواد اللقاحات. إنه ليس شيئا يحلم هذا البلد بالانخراط فيه".

وأضاف: "سنواصل العمل مع الشركاء الأوروبيين".

بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الاتحاد الأوروبي اللقاحات

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