رئيس وزراء بريطانيا: "شجعتني" بعض كلمات الاتحاد الأوروبي حول اللقاحات
لندن - (د ب أ)
قال رئيس الوزراء بوريس جونسون، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، لدى سؤاله عن احتمال فرض الاتحاد الأوروبي لحظر على تصدير اللقاحات إلى بريطانيا: "لقد شجعتني بعض الأمور التي سمعتها من القارة"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.
وذكر جونسون: "نحن لا نؤمن بأي حصار من أي نوع في هذا البلد، للقاحات أو مواد اللقاحات. إنه ليس شيئا يحلم هذا البلد بالانخراط فيه".
وأضاف: "سنواصل العمل مع الشركاء الأوروبيين".
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