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السودان يرحب باقتراح الإمارات للتوسط في خلافه مع إثيوبيا

11:45 م الثلاثاء 23 مارس 2021
السودان يرحب باقتراح الإمارات للتوسط في خلافه مع إثيوبيا

سد النهضة الإثيوبي

الخرطوم - (د ب أ)

قال مجلس الوزراء السوداني في بيان إن السودان يرحب باقتراح الإمارات للتوسط في الخلافات الحدودية بينه وبين إثيوبيا وكذلك الخلاف على سد النهضة الإثيوبي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وكان السودان اتهم إثيوبيا في 15 فبراير الماضي بالتوغل في أراضيه وتصعيد النزاع الحدودي.

يذكر أن وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، أعلنت أن الملء الثاني للسد سيمضي كما هو مخطط له وأن بناء سد النهضة الإثيوبي وصل إلى 79%.

يشار إلى أن مصر والسودان تطالبان باتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

سد النهضة الإثيوبي إثيوبيا السودان الإمارات مجلس الوزراء السوداني

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