وزيرا خارجية أمريكا وإيطاليا يبحثان سبل دعم الإصلاح في ليبيا

واشنطن - (د ب أ)

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بنظيره الإيطالي لويجي دي مايو اليوم على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، حيث اتفقا على أن تواصل روما وواشنطن العمل معا لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وبحثا سبل دعم الإصلاح في ليبيا.

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن بلينكن شدد على أهمية الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة وإيطاليا، واتفق مع نظيره على أن يواصل بلداهما العمل معًا لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وأعربا عن دعمهما لتعاون أقوى بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتابع البيان: "وناقش الوزير بلينكن ونظيره دي مايو العمل الذي تقوم به الولايات المتحدة وإيطاليا معا لتنشيط الناتو، بما في ذلك دعم الناتو 2030، وبذل التحالف الدولي الجهود لهزيمة داعش".

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول التحديات التي تمثلها الصين ومستقبل حلف الناتو في أفغانستان وأفضل السبل لدعم الإصلاح السياسي في ليبيا، وفقًا للبيان.